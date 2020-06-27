«Спартак» сыграл вничью с «Уфой»

Московский футбольный клуб «Спартак» на своем поле сыграл вничью с «Уфой» в матче 24-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч прошел на стадионе «Открытие-Арена» в Москве. Игра завершилась со счетом 0:0. Форвард «Спартака» Александр Соболев забил мяч на 88-й минуте. Но его не засчитали, потому что защитник «Спартака» Самуэль Жиго находился в офсайде.

В составе «Спартака» впервые выступили 18-летний защитник Илья Голосов и 19-летний полузащитник Дмитрий Маркитесов. Они вышли на замену. В команде из Уфы первый матч в РПЛ провел 19-летний нападающий Гамид Агаларов.

Лучшим игроком матча признан вратарь «Уфы» Александр Беленов.

Защитники «Спартака» Георгий Джикия и Айртон Лукас пропустили игру из-за большого количества желтых карточек. Чешский полузащитник московского клуба Алекс Крал получил желтую карточку и пропустит матч следующего тура против московского ЦСКА.

Перед стартовым свистком болельщики аплодисментами поблагодарили врачей, которые лечат пациентов с коронавирусом.

В турнирной таблице «Спартак» занимает шестое место с 32 очками. «Уфа» набрала 31 очко и расположилась на седьмой строчке. В следующем туре московский клуб сыграет в гостях с ЦСКА 30 июня, а клуб из Уфы днем позднее примет «Рубин» из Казани.

Сезон-2019/20 РПЛ возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна быть выше 10% от общей вместимости.