Спорт 26 августа 2023, 22:33 «Спартак» сыграл вничью с «Ахматом» в матче шестого тура РПЛ Встреча «Спартака» и «Ахмата» в матче шестого тура РПЛ завершилась со счетом 0:0 РИА «Новости»

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Московский футбольный клуб «Спартак» в домашнем матче шестого тура Российской Премьер-лиги сыграл вничью с грозненским «Ахматом». Игра прошла на «Открытие банк — Арене», ее посетили более 12 тысяч зрителей.

Встреча «Спартак» — «Ахмат» завершилась со счетом 0:0.

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В турнирной таблице чемпионата России московский клуб занимает шестое место с 10 очками. ФК из Грозного с семью очками расположился на восьмой строчке.

В следующем туре «Спартак» сыграет с «Краснодаром» на выезде, а «Ахмат» в гостях встретится с «Уралом» из Екатеринбурга.

Вничью в матче шестого тура РПЛ сыграли команды «Рубин» из Казани и московский «Динамо». Встреча закончилась со счетом 2:2.

В следующем туре Российской Премьер-Лиги «Рубин» сыграет с «Пари Нижний Новгород» 2 сентября на выезде. «Динамо» отправится на выезд к «Ростову».