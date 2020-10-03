«Спартак» сыграет с «Зенитом» в матче РПЛ. Футбол будет атакующим, а на результат во многом повлияет «физика»
«На мой взгляд, определить фаворита в матче „Зенит“ — „Спартак“ очень сложно. По составу, по бюджету и по возможностям, конечно, на первый взгляд „Зенит“ кажется безусловным фаворитом. Но вступают в силу совершенно иные аспекты. А это принципиальные позиции, которые обусловлены противостоянием „Зенита“ и „Спартака“», — заявил он.
Малосолов напомнил, что недавно «Спартак» кинул перчатку «Зениту». Кроме того, нападающий петербургского клуба Артем Дзюба имеет свои счеты с московским ФК.
Здесь будет очень интересный, непредсказуемый и однозначно феерический матчАндрей Малосоловфутбольный эксперт.
Собеседник «360» также рассказал, какую тактику выберут команды.
«Не представляю, как можно играть от обороны в матче „Зенит“ — „Спартак“. Причем это касается обеих команд», — заявил эксперт.
По его мнению, зрители увидят «качели». Все будет зависеть от того, у кого будет больше физических сил. Тем не менее не последнюю роль сыграет и сама тактика. Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско как тактик сильнее Сергея Семака, считает Малосолов.
В этом матче будет очень много решать «физика», то есть кто выдержит высокий прессинг, высокое давление, тот и, возможно, выиграетАндрей Малосоловфутбольный эксперт.
Прогноз футбольного эксперта: «Спартак» и «Зенит» сыграют вничью.
«Спартак» примет «Зенит» на своем поле на «Открытие Арене» в Москве 3 октября в рамках матча 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Начало игры — 19:00. Бывший нападающий петербургского «Зенита» Павел Погребняк уверен, что в матче победят сине-бело-голубые, написала «Газета.ru».