«Спартак» и «Зенит» готовятся к новой встрече 3 октября. Предсказать результат этой игры очень сложно, но что матч будет интересным, сомневаться не приходится, уверен бывший пресс-атташе РФС Андрей Малосолов.

«На мой взгляд, определить фаворита в матче „Зенит“ — „Спартак“ очень сложно. По составу, по бюджету и по возможностям, конечно, на первый взгляд „Зенит“ кажется безусловным фаворитом. Но вступают в силу совершенно иные аспекты. А это принципиальные позиции, которые обусловлены противостоянием „Зенита“ и „Спартака“», — заявил он.

Малосолов напомнил, что недавно «Спартак» кинул перчатку «Зениту». Кроме того, нападающий петербургского клуба Артем Дзюба имеет свои счеты с московским ФК.

Здесь будет очень интересный, непредсказуемый и однозначно феерический матч Андрей Малосолов футбольный эксперт.

Собеседник «360» также рассказал, какую тактику выберут команды.

«Не представляю, как можно играть от обороны в матче „Зенит“ — „Спартак“. Причем это касается обеих команд», — заявил эксперт.

По его мнению, зрители увидят «качели». Все будет зависеть от того, у кого будет больше физических сил. Тем не менее не последнюю роль сыграет и сама тактика. Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско как тактик сильнее Сергея Семака, считает Малосолов.

В этом матче будет очень много решать «физика», то есть кто выдержит высокий прессинг, высокое давление, тот и, возможно, выиграет Андрей Малосолов футбольный эксперт.

Прогноз футбольного эксперта: «Спартак» и «Зенит» сыграют вничью.

«Спартак» примет «Зенит» на своем поле на «Открытие Арене» в Москве 3 октября в рамках матча 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Начало игры — 19:00. Бывший нападающий петербургского «Зенита» Павел Погребняк уверен, что в матче победят сине-бело-голубые, написала «Газета.ru».