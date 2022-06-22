«Спартак» согласился сыграть матч за Суперкубок России с «Зенитом»

«Спартак» принял решение не бойкотировать матч за Суперкубок России на поле «Зенита». Об этом сообщила НСН со ссылкой на пресс-службу команды.

В клубе отметили «непрозрачной и далекой от принципов честной игры процедуру выбора», после которой решили провести игру в Санкт-Петербурге. Несмотря на это, матч все же решили сыграть.

«Из уважения к своим болельщикам, желающим приехать на игру и поддержать ребят, к самому футболу… пойти по пути спорта, несмотря на решение, которое противоречит принципам честной борьбы и взаимного уважения», — уточнили в пресс-службе.