«Спартак» развеял слухи о приобретении Туфана

В некоторых СМИ появилась информация, что турецкий клуб отказался продавать полузащитника, оценив его в 14 миллионов евро.

«„Спартак“ не делал предложение „Фенербахче“ по приобретению Озана Туфана», — заверил директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов.

По данным издания, интерес к Туфану проявляют московские армейцы. Уточняется, что в текущем сезоне футболист отыграл в чемпионате Турции 18 матчей и записал в свой актив четыре мяча.