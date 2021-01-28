«Спартак» развеял слухи о приобретении Туфана
В «Спартаке» опровергли информацию о том, что руководство клуба сделало предложение «Фенербахче» о трансфере хавбека Озана Туфана за семь миллионов евро. Об этом сообщил портал News.ru со ссылкой на профильные СМИ.
В некоторых СМИ появилась информация, что турецкий клуб отказался продавать полузащитника, оценив его в 14 миллионов евро.
«„Спартак“ не делал предложение „Фенербахче“ по приобретению Озана Туфана», — заверил директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов.
По данным издания, интерес к Туфану проявляют московские армейцы. Уточняется, что в текущем сезоне футболист отыграл в чемпионате Турции 18 матчей и записал в свой актив четыре мяча.