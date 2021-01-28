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    28 января 2021, 20:03

    «Спартак» развеял слухи о приобретении Туфана

    Артур Блянихов

    В «Спартаке» опровергли информацию о том, что руководство клуба сделало предложение «Фенербахче» о трансфере хавбека Озана Туфана за семь миллионов евро. Об этом сообщил портал News.ru со ссылкой на профильные СМИ.

    В некоторых СМИ появилась информация, что турецкий клуб отказался продавать полузащитника, оценив его в 14 миллионов евро.

    «„Спартак“ не делал предложение „Фенербахче“ по приобретению Озана Туфана», — заверил директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов.

    По данным издания, интерес к Туфану проявляют московские армейцы. Уточняется, что в текущем сезоне футболист отыграл в чемпионате Турции 18 матчей и записал в свой актив четыре мяча.