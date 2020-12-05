«Спартак» разгромил «Тамбов» и возглавил таблицу РПЛ

«Спартак» обыграл «Тамбов» со счетом 5:1 в субботу, 5 декабря. Эта победа помогла красно-белым возглавить таблицу Российской премьер-лиги.

Встреча проходила в Москве. В «Спартаке» отличились Джордан Ларссон на 27-й и 83-й минутах, Эсекьель Понсе на 64-й и 2-й добавленной минутах и Самуэль Жиго на 87-й минуте. В составе «Тамбова» гол оформил Герман Онугха на 65-й минуте.

В результате красно-белые возглавили турнирную таблицу РПЛ с 35 очками. Всего на три очка от них отстает петербургский «Зенит». Сине-бело-голубым предстоит выйти на поле против «Урала» вечером в субботу, 5 декабря.