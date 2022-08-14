«Спартак» разгромил «Сочи» и вышел на первое место РПЛ

В пятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) московский футбольный клуб «Спартак» в домашнем матче обыграл «Сочи» со счетом 3:0 и вышел на первое место в турнирной таблице. Об этом сообщил ТАСС.

Встреча прошла в воскресенье на стадионе «Открытие Банк — Арена». В первом тайме болельщики не дождались голов. Во втором голами отметились нидерландский полузащитник Квинси Промес, который забил на 57-й и 84-й минутах матча, а также полузащитник Антон Зиньковский — он забил на 71-й минуте. Нападающий красно-белых Александр Соболев во втором туре сделал две результативных передачи.

После этой победы «Спартак» с 13-ю очками вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата России, футбольный клуб «Сочи» оказался на четвертом месте с девятью очками.

Для «Спартака» это 500 победа в чемпионатах России: московский клуб стал первым, достигшим этого показателя. В следующем туре «Спартак» сыграет с «Динамо» 20 августа, «Сочи» в тот же день сыграет в гостях с «Ростовом».