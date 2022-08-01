«Спартак» разгромил «Оренбург» в матче с отмененным голом

Футбольный клуб «Спартак» в домашнем матче третьего тура Российской премьер-лиги обыграл «Оренбург» со счетом 4:1. В первом тайме арбитр отменил пенальти в ворота «красно-белых», во втором не засчитал гол в ворота гостей, сообщило издание РБК.

В «Спартаке» отличились Кристофер Мартинс, Александр Соболев и Квинси Промес с двумя голами. При забивании первых двух голов Промес сделал голевые передачи. Второй гол на 94-й минуте полузащитник забил с добивания, после неудачного пенальти.

Автором единственного гола в проигравшей команде стал Иван Башич, он послал мяч в ворота противника после удара из-за пределов штрафной площадки.

На матче было две отмены. Главный арбитр Артем Чистяков отменил назначенное пенальти в ворота «Спартака», также из-за офсайда отменил взятие ворот «Оренбургом».

В следующем туре «Спартак» встретится с «Уралом», матч состоится на выезде 6 августа. «Оренбург» сыграет с «Ростовом».