«Спартак» разгромил «Крылья Советов» со счетом 5:2 | 360°

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«Спартак» разгромил «Крылья Советов» со счетом 5:2

ФК «Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче 12-го тура РПЛ

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Футбольный клуб «Спартак» из Москвы победил самарскую команду «Крылья Советов» со счетом 5:2 в матче 12-го тура чемпионата России по футболу. Об этом сообщило RT.

Встреча состоялась в Москве. По два мяча забили спартаковцы Квинси Промес и Александр Соболев, один гол сделал Руслан Литвинов. Среди самарцев отметились Роман Ежов и Амар Рахманович.

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Гол защитника «Спартака» Георгия Джикии не засчитали после использования системы видеоассистента рефери (VAR).

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Итого красно-белые набрали 25 очков и тем самым поднялись на второе место в турнирной таблице. У «Крыльев Советов» 11 очков и 11-е место. В следующем туре 16 октября «Спартак» сыграет в гостях против ЦСКА. Самарцы в тот же день примут «Сочи».

Ранее «Спартак» впервые с 2006 года разгромил «Зенит». Встреча в Москве красно-белых и сине-бело-голубых петербуржцев завершилась со счетом 3:0. До этого «Спартак» обыграл «Зенит» в ноябре 2017 года со счетом 3:1.

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