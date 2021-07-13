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    13 июля 2021, 19:00

    «Спартак» расторгнет контракт с Андреем Зубаревым

    Полина Гребенщикова

    Московский хоккейный клуб «Спартак расторгнет контракт с олимпийским чемпионом в составе сборной России Андреем Зубаревым. Его выставят на драфт отказов, сообщила «Политика сегодня».

    Это значит, что у хоккеиста будет действующее соглашение со «Спартаком», однако любой клуб КХЛ в ближайшее время имеет право подписать его как свободного агента.

    Зубарев — двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе уфимского «Салавата Юлаева» и петербургского СКА. В «Спартак» он перешел год назад.