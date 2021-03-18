«Спартак» расторг контракт с Дьяковым

Футболист Виталий Дьяков ушел из «Спартака». Об этом сообщил портал «Свободная пресса» со ссылкой на пресс-службу клуба.

По их данным, контакт с игроком расторгнут по взаимному желанию.

Российский футболист Артем Дзюба записал видеозапись и обнародовал ее в Сети. В ролике он отреагировал на критику из-за его возвращения в сборную России по футболу.

Также он поблагодарил то небольшое количество людей, которые поддерживают его на постоянной основе. Он сказал, что для него это крайне важно и ценно.