«Спартак» раскрыл сумму бюджета на предстоящий сезон

«Бюджет клуба на сезон составляет 8,6 миллиарда рублей», — заявил он.

В прошлом сезоне бюджет клуба был больше и составлял 11 миллиардов рублей.

По итогам завершившегося сезона Российской премьер-лиги «Спартак» занял седьмое место и прошел в полуфинал Кубка России. Новый сезон для футболистов клуба начнется 9 августа. На своем поле игроки встретятся с командой «Сочи».

Накануне стало известно, что «Спартак» заключил трехгодичный контракт с возможностью продления с футболистом Александром Кокориным. В клубе уточнили, что спортсмен присоединился к команде на правах свободного агента.

В Telegram-каналах появилась информация, что годовая зарплата нового нападающего «Спартака» составит три миллиона евро. Кроме того, спортсмен уже получил 2,5 миллиона подъемных денег.