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    03 августа 2020, 16:06

    «Спартак» раскрыл сумму бюджета на предстоящий сезон

    Анатолий Минкин

    Московский футбольный клуб «Спартак» войдет в ближайший сезон Российской премьер-лиги с бюджетом в 8,6 миллиарда рублей. Об этом в беседе с корреспондентом РИА «Новости» заявил директор департамента по связям с общественностью клуба Антон Фетисов.
    «Спартак» раскрыл сумму бюджета на предстоящий сезон

    «Бюджет клуба на сезон составляет 8,6 миллиарда рублей», — заявил он.

    В прошлом сезоне бюджет клуба был больше и составлял 11 миллиардов рублей.

    По итогам завершившегося сезона Российской премьер-лиги «Спартак» занял седьмое место и прошел в полуфинал Кубка России. Новый сезон для футболистов клуба начнется 9 августа. На своем поле игроки встретятся с командой «Сочи».

    Накануне стало известно, что «Спартак» заключил трехгодичный контракт с возможностью продления с футболистом Александром Кокориным. В клубе уточнили, что спортсмен присоединился к команде на правах свободного агента.

    В Telegram-каналах появилась информация, что годовая зарплата нового нападающего «Спартака» составит три миллиона евро. Кроме того, спортсмен уже получил 2,5 миллиона подъемных денег.

    Новости SMI.FM