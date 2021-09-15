«Спартак» пропустил в концовке и проиграл «Легии» в Лиге Европы

Московский «Спартак» проиграл варшавской «Легии» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы. Красно-белые уступили самому титулованному клубу Польши — 0:1.

Игра шла на стадионе «Открытие Арена». Единственный гол в ворота «Спартака» забил Лирим Кастрати на 91-й минуте, реализовав передачу Эрнеста Мучи.

Следующим для столичного клуба будет матч с «Наполи» 30 сентября.

В квалификации Лиги Европы «Легия» уже обыгрывала красно-белых в сезоне-2011/12. Встреча в Варшаве завершилась ничьей — 2:2, в Москве «Спартак» уступил польским футболистам на последней минуте — 2:3.

В сезоне-2020/2021 Российской премьер-лиги (РПЛ) у «Спартака» второе место и 57 очков. Команда получила право участвовать в квалификационном этапе Лиги чемпионов, но в групповую стадию не вышла, проиграв лиссабонской «Бенфике».

Накануне петербургский ФК «Зенит» проиграл «Челси» в первом матче Лиги чемпионов.