«Спартак» прокомментировал слухи об интересе к Баху

Пиар-директор московского «Спартака» Антон Фетисов обсудил со «Спорт-Экспрессом» слухи о заинтересованности клуба к защитнику «Славии» Александеру Баху.

«Газета.ru» отметила слова Фетисова о том, что информация о возможных трансферах появится только после приезда тренерского штаба в Россию и ознакомления со всеми футболистами команды.

В конце мая «красно-белых» возглавил 51-летний португалец Руй Витория.

«Я готов к новому испытанию», — признался он.