Спорт 18 марта 2023, 15:16 «Спартак» проиграл «Оренбургу» в матче чемпионата России «Спартак» на чужом поле проиграл «Оренбургу» в гостевом матче 20-го тура чемпионата России РИА «Новости»

Читать 360tv в

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Счет на 17-й минуте открыл Юрий Ковалев, а на 23-й минуте преимущество удвоил Дмитрий Воробьев.

За 90 минут матча оренбургский клуб нанес восемь ударов в створ гостей, тогда как красно-белые ответили всего тремя.

Реклама

После этого матча «Спартак» остался на втором месте в турнирной таблице с 40 очками. «Оренбург» расположился на шестой строчке с 31 очком в копилке.

Реклама

«Спартак» не сумел избежать кадровых потерь, капитан команды Георгий Джикия покинул поле на 76-й минуте встречи, держась за заднюю поверхность бедра. Точный диагноз станет известен после медицинского обследования.

Кроме того, «Спартак» не сумел продлить беспроигрышную серию в премьер-лиге, которая насчитывала 10 матчей. В последний раз в национальном первенстве москвичи проигрывали в сентябре 2022 года, уступив на чужом поле «Ростову» со счетом 2:4.