Спорт 03 сентября 2023, 07:58 «Спартак» проиграл «Краснодару» в чемпионате России «Краснодар» на своем поле победил «Спартак» в 7-м туре чемпионата России РИА «Новости»

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«Краснодар» в родных стен одержал победу над «Спартаком» в седьмом туре Российской Премьер-лиги. Матч завершился со счетом 2:0.

Встреча прошла в субботу на стадионе «быков». В составе «Краснодара» счет на 39-й минуте открыл нападающий Джон Кордоба, а хавбек Эдуард Сперцян на 84-й минуте забил второй мяч и предрешил исход игры.

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«Краснодар» набрал 17 очков и вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ. Команда Владимира Ивича остается единственной в лиге, не потерпевшей горечи поражения.

«Спартак» идет на восьмом месте с 10 очками. Московский клуб под руководством Гильермо Абаскаля не может победить уже на протяжении последних четырех матчей в чемпионате страны.

В следующем туре «быки» 16 сентября в гостях сыграют с «Ахматом», а «красно-белые» в тот же день на чужом поле встретятся с «Сочи».