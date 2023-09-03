03 сентября 2023, 07:58
«Спартак» проиграл «Краснодару» в чемпионате России
«Краснодар» на своем поле победил «Спартак» в 7-м туре чемпионата России
«Краснодар» в родных стен одержал победу над «Спартаком» в седьмом туре Российской Премьер-лиги. Матч завершился со счетом 2:0.
Встреча прошла в субботу на стадионе «быков». В составе «Краснодара» счет на 39-й минуте открыл нападающий Джон Кордоба, а хавбек Эдуард Сперцян на 84-й минуте забил второй мяч и предрешил исход игры.
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«Краснодар» набрал 17 очков и вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ. Команда Владимира Ивича остается единственной в лиге, не потерпевшей горечи поражения.
«Спартак» идет на восьмом месте с 10 очками. Московский клуб под руководством Гильермо Абаскаля не может победить уже на протяжении последних четырех матчей в чемпионате страны.
В следующем туре «быки» 16 сентября в гостях сыграют с «Ахматом», а «красно-белые» в тот же день на чужом поле встретятся с «Сочи».
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