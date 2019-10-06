«Спартак» проиграл «Краснодару». Это пятое подряд поражение московской команды

Первый матч без тренера Кононова оказался для «Спартака» таким же неудачным, как и прошлые. Встреча с «Краснодаром» закончилась для московской команды поражением со счетом 1:2. Как сообщил ТАСС, это уже пятое подряд поражение «красно-белых».

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В турнирной таблице Российской Премьер-лиги команда опустилась на 12-е место по итогам 12 тура. «Краснодар» набрал 26 очков. Столько же у лидеров: «Локомотива», «Ростова» и «Зенита».

Мячи в ворота «Спартака» отправили Маркус Берг на третьей минуте и Сергей Петров на 20-й минуте игры. Москвичи смогли ответить только через 25 минут после второго гола. Мяч в ворота «Краснодара» забил полузащитник Джордан Ларссон.

Это была первая игра для «Спартака», когда тренером стал Сергей Кузнецов. Ранее он был помощником отставленного со своего поста Олега Кононова.

Сам тренер написал заявление об уходе после проигрыша «Оренбургу» в домашнем матче 11-го тура РПЛ

В следующем туре Премьер-лиги «Краснодар» сыграет против московского «Динамо», а «Спартак» примет на своем поле казанский «Рубин».