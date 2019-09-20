«Спартак» проиграл четвертый матч подряд
Московский «Спартак» потерпел третье поражение подряд в матче 10-го тура Российской Премьер-лиги. Красно-белые уступили «Уфе», забив мяч в свои же ворота.
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Игра «Спартака» с «Уфой» состоялась в столице Башкортостана в пятницу, 20 сентября. Об этом сообщило РИА «Новости».
Встреча завершилась со счетом 1:0. Первый и единственный мяч за игру защитник московского клуба Николай Рассказов забил в свои ворота.
Для «красно-белых» этот проигрыш стал третьим подряд в рамках Российской Премьер-Лиги и четвертым — во всех турнирах.
По итогам игры «Уфа» набрала 14 очков, что позволило ей подняться на шестое место в турнирной таблице. «Спартак» располагается строчкой ниже с результатом в 14 очков.
В 11-м туре чемпионата России московский клуб примет «Оренбург», уфимцы на выезде сыграют с казанским «Рубином».