Спорт 19 апреля 2023, 19:54 «Спартак» проиграл «Акрону» и вылетел из Кубка России «Спартак» проиграл «Акрону» со счетом 1:2 и выбыл из Кубка России по футболу Футбольный клуб «Спартак-Москва»

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Футбольный матч «Спартака» и «Акрона» закончился разгромом московской команды. Встреча на стадионе «Кристалл» в Жигулевске завершилась со счетом 2:1 в пользу футбольного тольяттинского клуба.

«Акрон» вышел в первый этап финала пути регионов Кубка России, где сыграет с победителем матча между самарскими «Крыльями Советов» и «Краснодаром». «Спартак» вылетел из Кубка России по футболу. Российский футбольный клуб из Тольятти в этом сезоне еще ни разу не проиграл.

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В игре, которая прошла 19 апреля в рамках второго этапа ½ финала пути регионов Кубка России, тольяттинцы забили оба мяча на конце первого тайма. Отличились Андрес Понсе и Никита Салтыков. «Спартак» смог забить мяч в ворота противника на 77-й минуте. Автором года стал португальский футболист, защитник красно-белых Томаш Тавареш.

Российский футболист Егор Титов связывал плохие результаты «Спартака» с отсутствием лидера в команде. Московская команда провела без побед шесть матчей подряд в весенней части сезона.

Ранее «360» писал, что 15 апреля ЦСКА одержал победу над «Уралом» в рамках матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча команд завершилась со счетом 2:1. ЦСКА по итогам игры занял третью строчку в турнирной таблице РПЛ с 44 очками в активе.