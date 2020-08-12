«Спартак» продолжит участие в чемпионате России

Футбольный клуб «Спартак» решил, что продолжит соревноваться в рамках чемпионата России по футболу. Об этом заявил Леонид Федун.

Ранее владелец «Спартака» заявил, что снимет команду с чемпионата из-за неправильного судейства во время матча «Спартак» — «Сочи». Тогда арбитр назначил два пенальти в ворота москвичей, причем второй — на 90-й минуте. После него «Сочи» сравнял счет. По словам Федуна, это была «клоунада», в которой он больше не хочет участвовать.

Позднее Российский футбольный союз признал ошибку арбитра. Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи заявил, что не увидел ошибку футболиста, за которую судья назначил пенальти.

Арбитра Василия Казарцева отстранили от судейства, к тому же ведется разбирательство по поводу действий видеоассистента Алексея Еськова. Тот видел, что главный судья ошибся, но не вмешался в ситуацию.

Ветераны «Спартака» Олег Романцев, Ринат Дасаев и Сергей Родионов обратились в Российский футбольный союз с просьбой отстранить судей скандального матча пожизненно.