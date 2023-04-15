Спорт 15 апреля 2023, 21:10 «Спартак» пробил три пенальти за тайм в игре с «Торпедо» Футболисты «Спартака» пробили три пенальти в первом тайме матча против «Торпедо» РИА «Новости»

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Футболисты московского «Спартака» заработали три пенальти в первом тайме гостевого матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против земляков из «Торпедо». Из трех ударов с 11-метровой отметки точным оказался лишь один — последний.

Футболисты московского «Спартака» заработали три пенальти в первом тайме гостевого матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против земляков из «Торпедо». Из трех ударов с 11-метровой отметки точным оказался лишь один — последний.

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В матче на стадионе «Лужники» красно-белые первый раз получили право на пенальти на 15-й минуте. К мячу подошел нападающий «Спартака» Кейта Бальде, однако пробил в перекладину ворот. На 40-й минуте также неудачным оказался удар с 11-метровой отметки в исполнении полузащитника «Спартака» Руслана Литвинова, мяч отбил вратарь «Торпедо» Егор Бабурин. И только удар полузащитника красно-белых Романа Зобнина с пенальти в уже в компенсированное к первому тайму время был точен.

«Спартак» уходил на перерыв, ведя в счете 2:0. До этого на 18-й минуте игры отличился Бальде, прежде не забивший пенальти.

После второго пропущенного гола главный тренер «Торпедо» испанец Жозеп Клотет получил красную карточку.

Ранее сообщалось о женитьбе главного тренера «Спартака» Аскабаля. Футбольный клуб опубликовал фотографии с молодоженами.