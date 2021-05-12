«Спартак» прервал контракт с Гулиевым

Московский клуб «Спартак» официально заявил о том, что полузащитник Аяз Гулиев покинет команду. Игроки «Красно-белых» аннулировали договор со своим воспитанником по взаимному согласию сторон. Об этом рассказала «Свободная пресса».

Напомним, 24-летний спортсмен Гулиев не выступал за клуб «Спартак» с ноября 2019 года. Весной 2020 года был его отправили во вторую команду после того, как произошел конфликт с правой рукой главного тренера Доменико Тедеско.

Ранее сообщалось, что заработная плата Гулиева в «Спартаке» составляла 94 миллиона рублей в год, поэтому хавбек не хотел покидать клуб несмотря на отсутствие практики в поле.