«Спартак» представил новый логотип и слоган к 100-летию клуба

В 2022 году московский клуб «Спартак» отмечает знаменательную дату — 100 лет с момента основания команды. По этому случаю руководство клуба представило новый логотип и слоган, подчеркивающие главные ценности философии красно-белых, написало ИА НСН.

После ребрендинга эмблема сильно не изменилась, но авторы проекта заявили, что теперь ее построение будет «более логичным, включая такие тонкие настройки, как угол сторон ромба и расположение звезд над ним».

Слог у команды будет звучать так: «„Спартак“ — здесь каждый важен».

Некоторые болельщики не одобрили нововведения. Они посчитали, что «мяч теперь обрезан». По их мнению, «лого из 90-х» выглядит лучше.