Спорт 11 марта 2023, 18:28 «Спартак» представил нового клубного маскота «Спартак» представил кабана в качестве нового талисмана перед матчем с «Факелом» "ВКонтакте"

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Перед матчем 19-го тура российской премьер-лиги московский «Спартак» представил нового клубного маскота. Талисманом стал кабана в красно-белой футболке.

Последние несколько лет «Спартак» выступает без маскота. Предыдущим официальным талисманом московского клуба был гладиатор со щитом и мечом.

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В субботу, 11 марта, «Спартак» на своем поле в Тушине принимает воронежский «Факел». Игра началась в 16:30 по московскому времени. Пока команды идут с равным счетом — 2:2. Первый год встречи забил нидерландский нападающий «Спартака» Квинси Промес на 17-й минуте. Этот мяч стал для него 100-м в составе команды. Легионер стал первым в истории команды, который смог покорить такую планку. На этом спортсмен не остановился. Ближе к концу первого тайма Промес закатил в ворота соперника еще один мяч.

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Защитник московского клуба Никита Чернов не вышел на матч. Он получил травму на встрече с екатеринбургским «Уралом», из-за которой выбыл на месяц из борьбы за команду. Предположительно, спортсмен повредил заднюю поверхность бедра.