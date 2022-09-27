«Спартак» повысит средства, выделенные на трансфер | 360°

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Подмосковье
27 сентября 2022, 15:27
«Надеемся на мир». Семьи с детьми из ДНР рассказали, что ждали референдум с 2014 года
Подмосковье
27 сентября 2022, 15:26
Родителей хулиганов в Ногинске оштрафуют за ущерб фонтану на главной площади
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Мир
27 сентября 2022, 15:20
Запад не торопится наращивать поставки Украине. На первый план для США и ЕС вышли собственные проблемы
Эксклюзив
27 сентября 2022, 15:14
«Россия стала единственной, кто смог защитить». Жительница Донбасса проголосовала на референдуме в Подмосковье
Подмосковье
27 сентября 2022, 15:10
Два незаконных колодца с жидкими отходами устранят в Волоколамске
Мир
27 сентября 2022, 15:09
Заявление главы Еврокомиссии сочли вмешательством в выборы в Италии
Подмосковье
27 сентября 2022, 15:07
Минэкологии проверит состояние сельского пруда в Раменском после жалоб жителей
Мир
27 сентября 2022, 15:07
Власти Германии связали проблемы на «Северном потоке» с атакой на всю газовую систему Европы
Общество
27 сентября 2022, 15:06
Минобороны не станет требовать возвращения покинувших страну россиян