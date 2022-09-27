«Спартак» повысит средства, выделенные на трансфер | 360°

Все новости

Подмосковье

27 сентября 2022, 15:27

«Надеемся на мир». Семьи с детьми из ДНР рассказали, что ждали референдум с 2014 года

Подмосковье

27 сентября 2022, 15:26

Родителей хулиганов в Ногинске оштрафуют за ущерб фонтану на главной площади

Реклама

Мир

27 сентября 2022, 15:20

Запад не торопится наращивать поставки Украине. На первый план для США и ЕС вышли собственные проблемы

Эксклюзив

27 сентября 2022, 15:14

«Россия стала единственной, кто смог защитить». Жительница Донбасса проголосовала на референдуме в Подмосковье

Подмосковье

27 сентября 2022, 15:10

Два незаконных колодца с жидкими отходами устранят в Волоколамске

Мир

27 сентября 2022, 15:09

Заявление главы Еврокомиссии сочли вмешательством в выборы в Италии

Подмосковье

27 сентября 2022, 15:07

Минэкологии проверит состояние сельского пруда в Раменском после жалоб жителей

Мир

27 сентября 2022, 15:07

Власти Германии связали проблемы на «Северном потоке» с атакой на всю газовую систему Европы

Общество

27 сентября 2022, 15:06

Минобороны не станет требовать возвращения покинувших страну россиян

Спорт

27 сентября 2022, 13:18

«Спартак» повысит средства, выделенные на трансфер

Читать 360tv в

«Спартак» решил увеличить трансферный бюджет клуба. Такой информацией поделился новый председатель совета директоров московского «Спартака» Александр Матыцын. Об этом сообщил ТАСС.

Руководство клуба планирует нанять сильных спортсменов уже в январе 2023 года. По словам Матыцына, текущий бюджет не позволяет клубу реализовать все поставленные задачи, передала «СвободнаяПресса».

Реклама

«Унаследованный бюджет на 2022−2023 годы не позволяет клубу решить главные стратегические задачи: усиление спортивного блока, состава команды и развитие инфраструктуры. Поэтому финансирование будет увеличено», — отметил председатель.

Реклама

Спартак

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама