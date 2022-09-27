«Спартак» повысит средства, выделенные на трансфер | 360°

Спорт 27 сентября 2022, 13:18 Поделиться Telegram

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Viber «Спартак» повысит средства, выделенные на трансфер

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«Спартак» решил увеличить трансферный бюджет клуба. Такой информацией поделился новый председатель совета директоров московского «Спартака» Александр Матыцын. Об этом сообщил ТАСС.

Руководство клуба планирует нанять сильных спортсменов уже в январе 2023 года. По словам Матыцына, текущий бюджет не позволяет клубу реализовать все поставленные задачи, передала «СвободнаяПресса».

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«Унаследованный бюджет на 2022−2023 годы не позволяет клубу решить главные стратегические задачи: усиление спортивного блока, состава команды и развитие инфраструктуры. Поэтому финансирование будет увеличено», — отметил председатель.

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