«Спартак» попросил разобрать работу судей в матче с армейцами
Гендиректор столичного «Спартака» Шамиль Газизов рассказал, что клуб попросил Российский футбольный союз (РФС) разобрать судейство Сергея Карасева в матче седьмого тура с ЦСКА. Об этом сообщил «Чемпионат».
«Письмо просто для того, чтобы получить профессиональное разъяснение некоторых моментов. Чтобы понять, как трактуются определенные эпизоды», — приводит слова Газизова «Газета.ru». Он объяснил эту просьбу профессиональным интересом.
Уточняется, что матч ЦСКА со «Спартаком» завершился победой армейцев со счетом 3:1. Сергей Карасев был главным судьей игры. Ему помогали Дмитрий Чельцов и Валерий Данченко. Евгений Турбин работал на VAR.