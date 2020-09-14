«Спартак» попросил разобрать работу судей в матче с армейцами

«Письмо просто для того, чтобы получить профессиональное разъяснение некоторых моментов. Чтобы понять, как трактуются определенные эпизоды», — приводит слова Газизова «Газета.ru». Он объяснил эту просьбу профессиональным интересом.

Уточняется, что матч ЦСКА со «Спартаком» завершился победой армейцев со счетом 3:1. Сергей Карасев был главным судьей игры. Ему помогали Дмитрий Чельцов и Валерий Данченко. Евгений Турбин работал на VAR.