«Спартак» подвинул «Зенит» с первого места в премьер-лиге

Московский «Спартак» вышел на первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. С начала чемпионата команда выиграла пять матчей и один сыграла вничью.

Лидировавший в чемпионате «Зенит» выиграл три матча, один проиграл и два свел к ничьей.

В субботу «Спартак» обыграл тульский «Арсенал» со счетом 2:1. Встреча проходила на московской «Открытие Арене». В составе «Спартака» голы оформили Александр Соболев и Самюэль Жиго. Единственный мяч в ворота «красно-белых» забил Даниил Хлусевич.

В воскресенье на московской «РЖД Арене» «Зенит» сыграл всухую с «Локомотивом» 0:0.

«Спартак» впервые одержал три победы подряд под руководством Доменико Тедеско. По итогам шести матчей у команды 14 очков. У «Зенита», занявшего второе место, 13 очков. На третьем «Сочи» с 12 очками.

В седьмом туре Российской премьер-лиги «Спартак» сыграет с ЦСКА, «Зенит» примет «Арсенал».