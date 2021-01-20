«Спартак» подтвердил переговоры с «Фиорентиной» о трансфере Кокорина

«Спартак» подтвердил факт переговоров о переходе Александра Кокорина в итальянскую команду «Фиорентина». Об этом заявил глава департамента российского ФК по связям с общественностью Антон Фетисов.

«Да, переговоры действительно идут», — сказал Фетисов «Российской газете». однако он не стал отвечать на вопрос о том, заинтересованы ли в Кокорине другие клубы.

В успешном завершении переговоров заинтересованы «Спартак», «Фиорентина» и сам Кокорин. Об этом написал портал soccer.ru со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Ранее о том, что 29-летним нападающим «Спартака» заинтересовался клуб «Фиорентина», сообщил итальянский журналист Джанлука Ди Марцио. Его коллега Никола Скира утверждает в Twitter, что за российского футболиста предложили 4,5 миллиона евро. Речь идет о трехлетнем контракте.

Кокорин перешел в «Спартак» в августе 2020 года. Стороны заключили контракт на три года. В составе команды он сыграл в десяти матчах, забил два мяча. Оба с пенальти.

«Фиорентина» — итальянский клуб из серии А. Он занимает 18-е место в рейтинге команд. На первом месте ФК «Милан».