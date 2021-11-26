«Спартак» подтвердил намерение продать акции клуба инвесторам из ОАЭ

Столичный клуб «Спартак» ведет переговоры с иностранными инвесторами о продаже своих акций. Речь идет о бизнесменах из ОАЭ, сообщил глава пресс-службы футбольного клуба Дмитрий Зеленов.

«Новости о переговорах имеют под собой основания. Но больше добавить нечего. Это решается на уровне акционеров», — привел слова Зеленова ТАСС.

О возможной продаже акций «Спартака» в начале мая написал Telegram-канал Baza. В сообщении говорилось, что 20% акций может купить холдинг City Football Group, владеющий «Манчестер Сити».

Ранее футболистам «Спартака» удалось обыграть итальянский «Наполи» в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги Европы. Встреча проходила 24 ноября в Москве, завершившись со счетом 2:1.

По итогам пяти матчей «красно-белые» занимают первое место в группе C. Команда заработала семь очков и опередила «Наполи» по дополнительным показателям. Следующая игра с участием «Спартака» пройдет 9 декабря. В этот день московский клуб будет выйдет на поле со спортсменами варшавской «Легии».