«Спартак» подтвердил намерение продать акции клуба инвесторам из ОАЭ
Столичный клуб «Спартак» ведет переговоры с иностранными инвесторами о продаже своих акций. Речь идет о бизнесменах из ОАЭ, сообщил глава пресс-службы футбольного клуба Дмитрий Зеленов.
«Новости о переговорах имеют под собой основания. Но больше добавить нечего. Это решается на уровне акционеров», — привел слова Зеленова ТАСС.
О возможной продаже акций «Спартака» в начале мая написал Telegram-канал Baza. В сообщении говорилось, что 20% акций может купить холдинг City Football Group, владеющий «Манчестер Сити».
Ранее футболистам «Спартака» удалось обыграть итальянский «Наполи» в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги Европы. Встреча проходила 24 ноября в Москве, завершившись со счетом 2:1.
По итогам пяти матчей «красно-белые» занимают первое место в группе C. Команда заработала семь очков и опередила «Наполи» по дополнительным показателям. Следующая игра с участием «Спартака» пройдет 9 декабря. В этот день московский клуб будет выйдет на поле со спортсменами варшавской «Легии».