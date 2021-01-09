«Спартак» подтвердил договоренность о трансфере полузащитника ПСВ Хендрикса

Он подчеркнул, что стороны уже пришли к соглашению. Теперь все зависит только от медицинского осмотра игрока. Когда именно произойдет трансфер и во сколько он обошелся «Спартаку» неизвестно.

Йоррит Хендрикс выступает за ПСВ с 2004 года. Его контракт с голландским клубом действует до конца сезона 2020 — 2021. В этом сезоне он провел 16 матчей, но результатов для команды не принес.

За сборную Нидерландов он начал выступать в 2016 году. Он сыграл только один матч, где не отметился никакими результативными действиями.