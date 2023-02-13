13 февраля 2023, 23:28
«Спартак» подписал с Абаскалем новый договор
Руководство московского «Спартака» продлило соглашение с наставником команды Гильермо Абаскалем. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу клуба.
РИА ФАН написало, что новый договор рассчитан до лета 2025 года.
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Абаскаль занял пост главного тренера «красно-белых» в июне прошлого года. После 17 туров РПЛ в активе спартаковцев 36 очков.
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Подопечные 33-летнего специалиста находятся на втором месте. Турнирную таблицу возглавляет петербургский «Зенит», у которого 42 очка.
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