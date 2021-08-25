«Спартак» подписал контракт с бельгийским защитником Кауфризом

Футбольный клуб «Спартак» подписал контракт с защитником бельгийского клуба «Сент-Трюйдена» (Sint-Truidense) Максимилианом Кауфризом. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

Контракт с 24-летним футболистом будет рассчитан на четыре года. Спортсмен прибудет в Москву уже в эту пятницу, 27 августа. Стоимость футболиста оценили в 850 тысяч евро (около 74 миллионов рублей), передали «Известия».

В этом сезоне Кауфриз провел пять матчей в чемпионате Бельгии, однако спортсмену не удалось показать хороших результатов.