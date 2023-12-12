Спорт 12 декабря 2023, 18:42 «Спартак» подписал контракт с хоккеистом Михаилом Мальцевым

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Руководство хоккейного клуба «Спартак» заключило контракт с российским форвардом клуба «Лос-Анджелес Кингз» Михаилом Мальцевым. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу КХЛ.

Соглашение с хоккеистом рассчитано до конца текущего сезона.

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Отмечается, что ранее Мальцев выступал за фарм-клуб «Лос-Анджелес Кингз» «Онтарио Рейн», он набрал 14 очков в 21 матче. Также спортсмен играл за за «Нью-Джерси» и «Колорадо».