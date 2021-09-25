«Спартак» победил «Уфу» в матче чемпионата России

Впервые с 2019 года московский клуб «Спартак» победил «Уфу» со счетом 2:0 в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча состоялась на стадионе «Открытие банк — Арена» в столице.

Голы забили Эсекьель Понсе на третьей минуте встречи и Квинси Промес — на 29-й. После победы «Спартак» занял восьмое место в турнирной таблице, набрав 13 очков. Столько же баллов получили «Краснодар» и московский ЦСКА. «Уфа» набрала восемь очков и опустилась на 13-ю строчку списка.

Следующий выездной матч «Спартак» проведет 30 сентября против итальянского «Наполи» во втором туре группового этапа Лиги Европы. В следующем туре РПЛ команда встретится 3 октября в Грозном с «Ахматом».

Глава пресс-службы клуба Дмитрий Зеленов заявил, что руководство «Спартака» поддерживает нового тренера Руи Витории несмотря на проигрыш в матче с ЦСКА.