«Спартак» планирует заполучить полузащитника Турции и Сербии

Московский «Спартак» планирует подписать контракт с полузащитником турецкого «Бешикташа» и сборной Сербии Адамом Ляичем. Команда планирует заполучить Ляича в свой состав до старта предстоящего чемпионата России. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на Fanatik.

Клуб уже направил обращение в «Бешикташ» с вопросом о переходе игрока. По имеющейся информации, турецкий клуб может отпустить спортсмена в новую команду бесплатно.

«Бешикташ» может пойти на такие меры для того, чтобы разгрузить свою зарплатную ведомость. Заработная плата спортсмена на данный момент составляет 3,5 миллиона евро в год.