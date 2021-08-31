Бывший тренер итальянской «Ромы» Паулу Фонсека может присоединиться к «Спартаку». На данный момент клуб ведет с тренером переговоры. Об этом сообщил Metaratings.ru.

«В случае успешного завершения переговоров португальский специалист может возглавить московский клуб в ближайшее время. Вместе с ним в Москву могут переехать несколько менеджеров „Шахтера“», — сообщил источник.

Ранее Фонсека занимал пост тренера португальского клуба «Порту», а также донецкого клуба «Шахтер». С последними он стал трехкратным чемпионом Украины.

На данный момент пост тренера «Спартака» занимает Руй Витория. Под его руководством клуб показал плохие результаты — он не смог пройти в групповой раунд Лиги чемпионов, а также потерпел три поражения в шести первых турах Российской премьер-лиги (РПЛ), передала «Газета.ru».