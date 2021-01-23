«Спартак» ответил на слухи об интересе защитнику «Наполи»

«Интерес „Спартака“ к Малькюи — это слух», — сказал он.

Ранее La Gazzetta dello Sport написала, что «Спартак» задумался о приобретении Малькюи. Также на 29-летнего француза рассчитывает итальянский «Беневенто».

Летом 2018 года Малькюи перешел в «Наполи» из французского «Лилля». Спортсмена купили за 12 миллионов евро. В дебютном сезоне в серии А он провел 24 матча и отдал две голевые передачи. Однако в следующей кампании порвал кресты и не выходил на поле девять месяцев. Игрок восстановился в июле и с тех пор провел за «Наполи» в официальных матчах только 37 минут на поле. Всего за неаполитанцев футболист сыграл в 35 матчах.

Сейчас Малькюи не играет из-за проблем с малоберцовой костью. До тяжелой травмы он играл в «Наполи» правого защитника при схеме 4-4-2.

Transfermarkt оценивает стоимость защитника в семь миллионов евро. Контракт футболиста с «Наполи» истекает летом 2022 года.

До этого он выступал в составе «Монако» и французского «Сент-Этьена».