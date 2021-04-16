«Спартак» ответил на слухи о смене Тедеско

«Спартак» высказался по поводу информации о возможном назначении на пост главного тренера команды наставника «Ромы» Паулу Фонсеки. Об этом сообщила «Газета.ru».

После окончания футбольного сезона подходит к концу договор нынешнего главного тренера клуба Доменико Тедеско. Он говорил о намерении уйти из «Спартака» этим летом. У Фонсеки контракт с «Ромой» также заканчивается в летний сезон.

«Много раз говорил о том, что Фонсека не является и не являлся кандидатом на пост главного тренера „Спартака“», — отметил глава департамента по связям с общественностью красно-белых Антон Фетисов.