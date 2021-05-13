«Спартак» оценил Ларссона в €15 млн

«Спартак» оценил футболиста Джордана Ларссона в 15 миллионов евро. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Агент Ларссона Михаэль Янсен рассказал, что к спортсмену проявляют интерес топовые клубы.

«В данный момент Ларссон сосредоточен на концовке сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). Он надеется попасть в Лигу чемпионов и сыграть за национальную сборную на предстоящем чемпионате Европы», — рассказал Янсен.

Уточняется, что их контракт со»Спартаком» заключен до 2023 года.