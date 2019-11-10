«Спартак» откажется от игр в США из-за виз

Московский «Спартак» скорее всего откажется от поездки в США на турнир Florida Cup. Об этом заявил владелец клуба Леонид Федун.

«Несмотря на то, что мы получили поддерживающие письма от организаторов турнира, от администрации города Орландо, но, тем не менее, посольство США визы не дает. Скорее всего, мы откажемся от этого турнира», — объяснил Федун.

Ранее планировалось, что «Спартак» в рамках американского турнира 15 января 2020 года сыграет с «Коринтиансом». На 19 января была запланирована встреча на поле с «Палмейрасом». Обе игры оказались фактически сорваны по вине американских дипломатических чиновников. Получение россиянами виз повисло в воздухе.

Зимний турнир Florida Cup проходит в Орландо, напомнил сайт Sportbox.ru. На сайте турнира до сих пор размещена новость, что в соревновании примут участие россияне.