«Спартак» останется без главного тренера на три матча

Дисквалификацией на три матча закончилось для главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско разбирательство в КДК РФС. Все дело в скандале после матча с «Сочи». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу департамента по связям с общественностью московского клуба Антона Фетисова.

Представитель «Спартака» подтвердил дисквалификацию Тедеско на три матча. Он подчеркнул, что пока мотивировочной части решения от Контрольно-дисциплинарного комитета в клубе не видели.

«После изучения материалов сформируем свою позицию», — заявил Фетисов.

Встреча «Спартака» и «Сочи» прошла 12 декабря. Матч завершился со счетом 1:0 поражением московской команды. После игры Тодеско заявил, что один из игроков «Сочи» ударил его помощника Андреаса Хинкеля. После в пресс-службе РПЛ пояснили, что после матча Тедеско вступил в словесную перепалку с вратарем «Сочи» Сосланом Джанаевым. В конфликт вмешались игроки и персонал стадиона.

В тот же вечер московский клуб выпустил официальное заявление, в котором указал, что тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин оскорбил Тедеско, указав на его национальность. Сам Бородин заявил, что его фраза звучала следующим образом: «Это наша земля и наш колизей, хоть вы и „Спартак“».

На минувшей неделе Тедеско объявил, что не намерен продлевать контракт с московским клубом, срок которого заканчивается в конце сезона. По данным СМИ, вакантную должность займет бывший тренер «Монако» Леонарду Жардим.