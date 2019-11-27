«Спартак» оштрафовали из-за хейтеров Дзюбы

Футбольный клуб «Спартак» обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей из-за оскорбительных выкриков фанатов красно-белых в адрес нападающего «Зенита» Артема Дзюбы. Об этом сообщил председатель Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза Артур Григорьянц.

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Григорьянц напомнил, что еще в 2015 году из регламента исключили пункт, согласно которому КДК имел право запретить клубу-хозяину продавать билеты для болельщиков команды гостей.

«Позиция КДК всегда была непримиримой к оскорблениям и нецензурной брани на стадионе, и неважно, в чей адрес она звучит», — отметил он.

По его словам, организаторы футбольных мероприятий всегда должны думать о зрителях, ведь среди них есть женщины и дети. Он подчеркнул, что «культура боления должна быть уважительной».

Российская премьер-лига 24 ноября объявила о том, что начала проверку и сбор материалов из-за оскорбительных высказываний фанатов московского «Спартака» в адрес Артема Дзюбы во время матча 17-го тура чемпионата страны. Этот случай стал вторым за последнее время.

В прошлый раз болельщики отличились 18 ноября. Они оскорбляли бомбардира «Зенита» во время отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, когда Россия играла против Сан-Марино. Фанаты красно-белых не могут простить Дзюбе того, что он, будучи воспитанником московского «Спартака», ушел в команду соперника.

Между тем, уже в ближайшее воскресенье, 1 декабря, Спартак» и «Зенит» сыграют в матче премьер-лиги в Санкт-Петербурге.