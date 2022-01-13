«Спартак» опроверг уход футболиста Жиго

Защитник «Спартака» Самюэль Жиго не уйдет из клуба. Об этом сообщило издание Sport24 со ссылкой на главу пресс-службы команды Дмитрия Зеленова.

По данным НСН, спортсмен вместе со всеми остальными готовится к сбору. До этого ходили слухи, что он планирует перейти в «Трабзонспор».

Жиго играет за «Спартак» с 2018 года. Его текущий контракт закончится летом этого года.

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