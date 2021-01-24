«Спартак» опроверг близость финала переговоров по Промесу

«Никаких новостей нет. Все так же, идут переговоры между „Спартаком“ и „Аяксом“, продвижений не было», — так он прокомментировал сообщения, что переговоры с клубом из Амстердама о трансфере Промеса вышли на финишную прямую.

Ранее появилась информация, что Промес в случае возвращения в «Спартак» станет самым высокооплачиваемым игроком команды.

Футболист играл за московский клуб с 2014 по 2019 год. Два сезона подряд его признавали лучшим игроком страны по системе «гол+пас», а также включили в топ-25 лучших бомбардиров чемпионата России за всю историю.

В этом сезоне Промес играет за «Аякс» — за 24 игры в различных турнирах на его счету шесть забитых голов.