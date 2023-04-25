Спорт 25 апреля 2023, 07:31 «Спартак» одержал волевую победу над «Краснодаром» в чемпионате России «Спартак» победил «Краснодар» в чемпионате России, отыгравшись со счетом 0:2 РИА «Новости»

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«Спартак» на своем поле переиграл «Краснодар» в матче 24-го тура чемпионата России.

Встреча прошла на «Открытие Арене» в Москве и завершилась со счетом 4:2 в пользу столичного клуба.

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Краснодарский клуб вел в счете к середине второго тайма 2:0 благодаря точным ударам Джона Кордобы и Жоау Батчи.

После этого «Спартак» сумел перевернуть ход встречи и одержать победу со счетом 4:3. За московский клуб дубль оформил Александр Соболев, а также по голу добавили Антон Зиньковский и Квинси Промес.

После 24 проведенных туров «Спартак» идет на третьем месте в таблице чемпионата России, набрав 48 очков. Краснодарский клуб расположился на седьмой позиции с 38 очками.