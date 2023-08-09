Спорт 09 августа 2023, 06:47 «Спартак» одержал победу в матче второго тура группового этапа Кубка России «Спартак» обыграл «Пари Нижний Новгород» со счетом 5:4 РИА «Новости»

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На стадионе «Открытие Арена» в Москве прошел матч второго тура группового этапа Кубка России. «Спартак» обыграл «Пари Нижний Новгород» со счетом 5:4, сообщили «Известия».

Счет на девятой минуте встречи открыл защитник московского клуба Леон Классен. На 15-й минуте мяч в ворота гостей забил полузащитник Данил Пруцев, на 29-й — нападающий «Пари Нижний Новгород» Тимур Сулейманов. На 36-й минуте отличился нападающий «Спартака» Павел Мелешин, на 46-й минуте — полузащитник гостей Эдгар Севикян, спустя еще четыре минуты — его коллега по команде, защитник Виктор Александров.

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На 53-й минуте полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский забил еще один гол, но судья отменил его и назначил пенальти. За счет этого Тимур Сулейманов еще раз поразил ворота соперника. Последние два гола «Спартаку» принесли полузащитник Михаил Игнатов и полузащитник Квинси Промес. Они поразили ворота на 81-й и 89-й минутах.

В следующем туре обе команды выступят 29 августа. «Спартак» встретится на своей площадке с московским «Динамо», а «Пари Нижний Новгород» — с клубом «Краснодар».