«Спартак» одержал победу над «Локомотивом» в десятом туре РПЛ | 360°

Спорт 18 сентября 2022, 22:44 Поделиться Telegram

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Viber «Спартак» одержал победу над «Локомотивом» в десятом туре РПЛ РИА «Новости»

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Встреча двух московским команд «Спартак» и «Локомотив» в десятом туре «Российской премьер-лиги» закончилась победой «красно-белых» со счетом 0:1. Единственный гол за всю игру забил нападающий Александр Соболев.

Футболист поразил ворота соперников на 35-й минуте. Соболев также стал единственным, кто получил желтую карточку в ходе игры. Следующий матч «Спартака» против «Пари Нижний Новгород» форвард пропустит.

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Нападающий «Спартака» уже несколько раз проявил себя в матчах РПЛ. На его счету уже четыре забитых мяча и столько же результативных передач. А вот для команды это первая победа после трех последних игр.

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Благодаря победе в турнирной таблице «Спартак» поднялся на пятое место с результатом в 19 баллов. «Локомотив» расположился на 12-м месте с девятью баллами в активе. Лидерство прочно удерживает петербургский «Зенит» с 26 баллами.

Следующий тур РПЛ начнется 1 октября в связи с вызовом игроков в национальную сборную.

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