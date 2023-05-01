Спорт 01 мая 2023, 22:34 «Спартак» обыграл сталинградское «Динамо» в ретроматче Победы Футболисты «Спартака» победили сталинградское «Динамо» со счетом 2:0 в ретроматче Победы Сайт Российского футбольного союза/Михаил Шапаев

Читать 360tv в

В Волгограде прошел футбольный ретроматч. Сразились столичный «Спартак» и сталинградское Динамо. Со счетом 2:0 победили москвичи.

Игру посвятили двум памятным событиям — 80-летию победы в Сталинградской битве и 80-летию встречи сталинградского «Динамо» и московского «Спартака». Историческая игра состоялась 2 мая 1943 года на Волге спустя три месяца после завершения одного из крупнейших сражений Великой Отечественной войны.

Реклама

Сегодня, 1 мая, организаторы попытались воссоздать атмосферу тех лет. На стадион спортсмены приехали на ретроавтобусах. Также игроки сражались в специальной ретроформе.

Сайт Российского футбольного союза

За «Спартак» сражались ветераны красно-белых 1990-х и 2000-х годов, а также недавно завершившие карьеру спортсмены. Сталинградское «Динамо» представили ветераны волгоградского «Ротора» и московского «Динамо».

Победу «Спартаку» принесли голы Романа Павлюченко на 51-й минуте и Александра Самедова на 59-й минуте.