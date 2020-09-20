«Спартак» обыграл «Рубин» со счетом 2:0, нанеся один удар в створ

Игроки московского «Спартака» выиграли у казанского «Рубина» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча соперников закончилась со счетом 2:0 в пользу столичного клуба.

Во время игры гол на четвертой минуте удалось забить футболисту «Спартака» Джордану Ларссону. Второй мяч в свои ворота забил защитник «Рубина» Михаил Меркулов. Это произошло на 21-й минуте матча. Таким образом «Спартак» забил два гола при одном ударе в створ.

Игрок команды-победителя Павел Маслов на 61-й минуте получил второе предупреждение и был удален с поля.

Ларссон в текущем сезоне РПЛ забил четыре мяча и является лучшим бомбардиром «Спартака». Победа принесла московскому клубу вторую строчку в турнирной таблице. Сейчас в активе команды насчитывается 17 очков в восьми турах. «Рубин» заработал 11 очков и находится на седьмом месте списка.

Казанской команде не удается обыграть «Спартак» на своем поле с 20 апреля 2014 года. За эти годы футболисты четыре раза проигрывали и три раза завершили матчи ничьей.

В следующем туре РПЛ игрокам «Спартака» предстоит выйти на поле с соперниками из «Тамбова». «Рубин» же встретится на выезде с волгоградским «Ротором».