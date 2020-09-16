«Спартак» обыграл «Родину» со счетом 5:1 в групповом этапе Кубка России

Московский футбольный клуб «Спартак» обыграл со счетом 5:1 столичной команде «Родина» в матче первого тура группового этапа Кубка России по футболу.

В составе красно-белых голами отличились Александр Соболев (35-я минута), Остон Урунов (53), Айртон (56), Роман Зобнин (59) и Эсекьель Понсе (81). В команде соперника мяч забил Магомедхабиб Абдулсаламов (61).

«Спартак» является клубом Российской премьер-лиги, а «Родина» — Профессиональной футбольной лиги, третьей по статусу лигой отечественного футбола. Игра прошла на спартаковском стадионе «Открытие Арена», однако номинальными ее хозяевами были футболисты «Родины».

Сегодня также прошли встречи «Ленинградец» — «Уфа» (0:1), «Машук-КМВ — «Тамбов» (1:2), «Волга» (Ульяновск) — «Урал» (0:3), «Звезда» — «Сочи» (0:1) и «Черноморец» — «Рубин» (2:4).

В текущем сезоне Кубок России проходит по новым правилам. Матчи на выбывание в 1/16 финала, с которого начинают играть клубы РПЛ, заменили на групповой этап в рамках элитного раунда. Команды поделили на 10 групп по три клуба, каждый из РПЛ, ФНЛ и ПФЛ. Команды проведут друг с другом по одной встрече.